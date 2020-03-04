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Этой зимой на водоемах Орловской области зарегистрировано два происшествия

В региональном главке МЧС подвели итоги ледового сезона 2019-2020 годов. Ситуация на реках и озерах области складывалась нехарактерная.


На водоемах Орловщины практически не наблюдалось монолитного, так называемого голубого льда - того самого, который даже при толщине в 7-8 сантиметров может удержать одиночного пешехода. Из-за постоянных оттепелей ледовый покров был рыхлым, что вынудило спасателей и инспекторов ГИМС все время быть начеку. Проводилось ежедневное патрулирование водных объектов совместно со спасателями, сотрудниками полиции, органами местного самоуправления.

Как отмечают в МЧС, в связи с тем, что ледостав на реках отсутствовал, увеличивались риски происшествий на водных объектах. В этом осенне-зимнем периоде зарегистрировано два происшествия. Одно из них обошлось без трагических последствий. В полынью на реке Ока в конце ноября угодил конькобежец, решивший испробовать лёд на прочность. Его удалось спасти подоспевшим на место ЧП пожарным. Второй случай на сельском пруду привел к гибели рыбака.


Иван Суверин
4 марта 2020 года
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