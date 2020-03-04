В Покровском районе отбойник остановил автомобиль ДТП произошло накануне в 19:29.





Как сообщили в МЧС, вечером 3 марта на 73 км автодороги Орел – Тамбов произошло столкновение автомобиля с ограждением. Пострадавших нет.

На месте ДТП работали пожарные 30 ПСЧ.



Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Орловской области











Орловское Информбюро

4 марта 2020 года



