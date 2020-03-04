Стали известны подробности пожара на улице Планерной в Орле Пожар произошел 3 марта. Сообщение на телефон 101 поступило в 20:26.





Пожар произошел в двухкомнатной квартире на третьем этаже девятиэтажного дома.



Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции предварительно установили, что возгорание произошло в квартире, которою снимала семья с детьми. Взрослые находились в комнате, а дети играли в соседней, где затем произошло возгорание.



Пожарными были спасены 15 человек, эвакуированы восемь человек. В результате пожара сгорели два матраса, выгорели обои, квартира закопчена по всей площади. Причина пожара и размер ущерба устанавливаются.



Полицейскими были предприняты меры к установлению возможных свидетелей произошедшего. В настоящее время проводится проверка, направленная на установление всех обстоятельств произошедшего и имущественного ущерба, сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области





Орловское Информбюро

4 марта 2020 года



