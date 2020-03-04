Орловские сотрудницы полиции стали победительницами регионального конкурса «Женщина – Лидер 2019» Итоги конкурса подвели накануне.





Как отмечает пресс-служба УМВД России по Орловской области, сотрудницы орловской полиции не в первый раз становятся победителями конкурса «Женщина – Лидер». На этот раз общественное признание и дипломы получили замначальника Управления по работе с личным составом УМВД полковник внутренней службы Наталья Савосина, начальник Управления по вопросам миграции УМВД Наталия Балашова и инспектор по особым поручениям отдела иммиграционного контроля УВМ УМВД Юлия Митичева.





Орловское Информбюро

4 марта 2020 года



