Пришли за паспортом – получили поздравления с праздником На Орловщине сотрудники Управления по вопросам миграции регионального УМВД поздравили прекрасных дам с наступающим Международным женским днем.





В канун 8 Марта женщин, пришедших получить паспорт, ожидали не только готовые документы, но и приятный сюрприз от полицейских.



Сотрудники Управления по вопросам миграции поздравили гражданок с предстоящим праздником. В адрес прекрасных дам прозвучали теплые пожелания. При этом полицейские вручали им паспорта и специально разработанные открытки с символикой акции МВД России «Восьмое марта в каждый дом».



Как отмечаются сотрудники Управления, посетительницы были приятно удивлены и от всей души благодарили сотрудников подразделения за проявленное к ним внимание. Все без исключения получившие паспорт женщины выходили из Управления по вопросам миграции с улыбкой на лице и праздничным настроением.

Акция МВД России «Восьмое марта в каждый дом» проводится уже не первый год и неизменно находит положительный отклик у орловчанок и гостей региона, сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области.





Орловское Информбюро

4 марта 2020 года



