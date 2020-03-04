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Обстоятельства пожара на ул. Планерной в Орле проверит региональный следственный комитет

В квартире, где вспыхнул огонь, находились двое детей и их мать. Предполагается, что поджог совершил глава семейства.


Пожар произошел в двухкомнатной квартире на третьем этаже девятиэтажного дома вечером 3 марта. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции предварительно установили, что возгорание произошло в квартире, которою снимала семья с детьми. Взрослые находились в комнате, а дети играли в соседней, где затем произошло возгорание.

В СМИ и соцсетях появилась информация о том, что причиной пожара стал поджог, совершенный главой семейства в ходе конфликта. В СК эти сведения пока не подтвердили.

Региональный Следственный комитет проводит доследственную проверку

Предварительно установлено, что пострадавших нет. Из многоквартирного дома было эвакуировано 14 человек, в том числе 3 детей. В настоящее время проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Следствием также будет дана объективная оценка действиям (бездействию) должностных лиц органов и учреждений системы профилактики, в чью компетенцию входят вопросы организации и проведения профилактической работы с неблагополучными семьями.

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение. За ходом и результатами доследственной проверки установлен личный контроль руководителя следственного управления.


Орловское Информбюро
4 марта 2020 года
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