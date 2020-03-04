среда 4.03.2020 15:45:16 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС




Голос фронта
Дети войны
Полевая Почта
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События Недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Аграрный вопрос
От первого лица
Контакт
Передачи Радио России. Орёл
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты

Беспросветность и бездорожье переулка Маслозаводского

Бесконечные пробки и дыры в асфальте - темы, которые часто поднимают в социальных сетях жители орловского микрорайона «Новая Ботаника».


В районе один въезд, он же выезд. Если движение остановилось - автомобилисты становятся узниками дороги. Что касается пешеходов, их единственного чистого тротуара лишила стройка, теперь людям приходится преодолевать «грязевой» перевал. К этому еще в августе прошлого года добавилась и кромешная мгла - она захватила территорию от железнодорожного переезда по Маслозаводскому переулку до Лужковского моста. Со стороны ГИБДД выписан ряд предписаний, но ответственные за свет на данном участке полгода не реагируют. К делу подключились активисты Общероссийского Народного фронта.

Сказать, что переулок Маслозаводской - проблемный, ничего не сказать. Переезд и дорожное полотно приводят в негодность большегрузы. Добавляют отрицательных эмоций автовладельцам и ежедневные пробки. А с августа прошлого года плюсом ко всему здесь стало темно. Нет освещения от железнодорожного переезда до Лужковского моста.

Юрий Капустин начальник отдела ГИБДД УМВД России по г. Орлу: «Это усугубляет процесс дорожного движения. Водители, попадая на этот неосвещенный участок, на какое-то время теряют бдительность и не видят окружающую обстановку. К сожалению, из-за этого происходят и наезды на пешеходов, которые не видны, а также столкновения транспортных средств».

Одна из причин бесконечных пробок на этом участке сама дорога - вернее ямы и дыры, из которых она словно соткана. А отсутствие освещения еще одна причина снижения скорости - водители не разгоняются быстрее 5 км в час. Убедились в этом во время рейда и активисты ОНФ.

Владимир Филонов, глава регионального исполкома ОНФ в Орловской области: «Жители возмущены. Мы призываем власти города Орла приехать, промониторить и решить незамедлительно данный вопрос».

В администрации города об этой ситуации знают. Уже все подсчитано и рассчитано. За освещение на этом участке отвечает управление городского хозяйства Орла. На вопрос - почему так затянули - говорят: все упирается в финансирование.

Евгений Гришин, замглавы администрации г. Орла, начальник управления городского хозяйства и транспорта: «Мы разработали проектно-сметную документацию. Цена вопроса для восстановления порядка 101 тысячи. В ближайшее время мы приступим к этой работе и освещение восстановим».

Чиновники заверили, что ко дню Победы здесь вновь станет светло. По мере поступления средств.


Анна Вайсергисер
4 марта 2020 года
© 2002−2020 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.