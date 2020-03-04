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Орловчанки-полицейские боролись за титул «Марьи-искусницы»

В областном управлении внутренних дел уже празднуют приближающийся праздник. К Международному женскому дню девушки-полицейские решили посоревноваться в творчестве: на базе управления по вопросам миграции они провели конкурс «Марья-искусница».


Свои работы сотрудницы областного управления МВД представили на большой выставке, экспонаты которой доказали, что женщины полицейские талантливы во всех видах искусства - живописи, фотографии, вышивке бисером, батике и даже мыловарении. Работы оценило жюри, в состав которого вошли ветераны службы.

Чествовать и награждать самых искусных рукодельниц будут в канун праздника. Руководитель управления Наталья Балашова призналась, что среди экспонатов - есть и её три работы. Также она добавила, что в конкурсе приняли участие все без исключения сотрудницы управления по вопросам миграции.


Антон Киселёв
4 марта 2020 года
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