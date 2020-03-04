Орловчанки-полицейские боролись за титул «Марьи-искусницы» В областном управлении внутренних дел уже празднуют приближающийся праздник. К Международному женскому дню девушки-полицейские решили посоревноваться в творчестве: на базе управления по вопросам миграции они провели конкурс «Марья-искусница».





Свои работы сотрудницы областного управления МВД представили на большой выставке, экспонаты которой доказали, что женщины полицейские талантливы во всех видах искусства - живописи, фотографии, вышивке бисером, батике и даже мыловарении. Работы оценило жюри, в состав которого вошли ветераны службы.



Чествовать и награждать самых искусных рукодельниц будут в канун праздника. Руководитель управления Наталья Балашова призналась, что среди экспонатов - есть и её три работы. Также она добавила, что в конкурсе приняли участие все без исключения сотрудницы управления по вопросам миграции.





Антон Киселёв

4 марта 2020 года



