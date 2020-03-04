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Спартакиада по бобслею принесла призы орловской сборной

На счету нашей сборной 330 очков. Турнир проходил в Сочи.


В минувшие выходные на санно-бобслейной трассе в Сочи прошла X зимняя Спартакиада учащихся России 2020.

Соревнования проходили с 29 февраля по 2 марта. В Спартакиаде приняли участие спортсмены из 8 регионов России: Москва, Московская область, Ленинградская область, Красноярский край, Республика Башкортостан, Краснодарский край, Орловская область и Иркутская область.

Юные спортсмены соревновались в двух дисциплинах: скелетон и монобоб, сообщает сайт Федерации бобслея России.

Орловская область вернулась в спартакиаду спустя более 10 лет. Дисциплина «монобоб», в которой выступали наши спортсмены, на спартакиаде была представлена впервые. В составе сборной выступили Павел Жичкин – участник юношеской Олимпиады в швейцарской Лозанне и дебютантка Юлия Болотина. По итогам заездов Павел Жичкин стал первым, Юлия Болотина заняла четвертое место. Эти результаты позволили нашей сборной разделить второе место с Красноярском. Обе команды набрали по 330 очков.


Орловское Информбюро
4 марта 2020 года
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