Спартакиада по бобслею принесла призы орловской сборной На счету нашей сборной 330 очков. Турнир проходил в Сочи.





В минувшие выходные на санно-бобслейной трассе в Сочи прошла X зимняя Спартакиада учащихся России 2020.



Соревнования проходили с 29 февраля по 2 марта. В Спартакиаде приняли участие спортсмены из 8 регионов России: Москва, Московская область, Ленинградская область, Красноярский край, Республика Башкортостан, Краснодарский край, Орловская область и Иркутская область.



Юные спортсмены соревновались в двух дисциплинах: скелетон и монобоб, сообщает сайт Федерации бобслея России.



Орловская область вернулась в спартакиаду спустя более 10 лет. Дисциплина «монобоб», в которой выступали наши спортсмены, на спартакиаде была представлена впервые. В составе сборной выступили Павел Жичкин – участник юношеской Олимпиады в швейцарской Лозанне и дебютантка Юлия Болотина. По итогам заездов Павел Жичкин стал первым, Юлия Болотина заняла четвертое место. Эти результаты позволили нашей сборной разделить второе место с Красноярском. Обе команды набрали по 330 очков.





Орловское Информбюро

4 марта 2020 года



