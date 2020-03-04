«Чистая вода» перекрыла движение на Высоковольтной в Орле Генеральный подрядчик в лице «Водоканала» приступил к земляным работам по строительству водовода. Коммуникации здесь прокладывают в рамках нацпроекта «Чистая вода».





Всего предстоит проложить в этом году участок длиной 2 километра 300 метров. Это значительно повысит мощность и улучшит качество воды для жителей Знаменки, Советского и Заводского района.



Сегодня глава администрации города во время объезда областного центра проинспектировал ход работ по прокладке водовода. Завершить работы на участке длиной 710 метров планируют до 10 апреля.



Александр Муромский, глава администрации г. Орла: «В 2019 году было начато строительство данного водовода, который обеспечит закольцовку на определенном участке, и, в соответствии с муниципальным контрактом, подрядчиком по которому выступает МУП «Орелводоканал», в 2020 году должна будет завершиться данная работа. Вот как раз с целью завершения было принято решение на этом узком участке дороги, именно сейчас до начала дачного периода, выполнить прокладку водовода».

И сегодня к главе администрации обратились жители, которые теперь не могут попасть в свои дома, расположенные на дачных участках. Всего их здесь около 50. Компромисс был найден. Рабочие наладят в ближайшее время пропускную систему. Также проведут и инструктаж по правилам безопасности во время нахождения на строительной участке.



Василий Иванов, генеральный директор МПП ВКХ «Орёлводоканал»: «Сегодня принято решение, что доступ обеспечат. Будут пропускать тех, кто здесь имеет прописку и проживает. Сегодня установим шлагбаум. Придется организовать круглосуточное дежурство с охраной».





Анна Вайсергисер

4 марта 2020 года



