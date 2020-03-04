Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:25 на телеканале «Россия».





- Срочная эвакуация и ночь без сна. Обстоятельства пожара в доме на ул. Планерной в Орле выяснит следственный комитет.



- Когда на переулке Маслозаводском вновь загорятся фонари? Ответ искали активисты ОНФ и наша съемочная группа.



- На ул. Высоковольтной в Орле прокладывают новый водовод. Работы, которые ведутся в рамках нацпроекта «Чистая вода», планируют завершить к 10 апреля.



- Вернулись 10 лет спустя - и сразу на пьедестал почёта. Орловские бобслеисты завоевали второе место на Спартакиаде в Сочи.





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Вести-Орёл

4 марта 2020 года



