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В Орле реализуется проект «Ребенок должен ЖИТЬ! в семье»

Цель - помочь найти сиротам родителей.


Сейчас в орловском Доме ребенка 24 малыша официально признаны сиротами. Найти для родителей - задача, которую обсудили участники проекта «Ребенок должен жить в семье». Представители власти, служители церкви, врачи и будущие родителей вместе искали меры решения проблем социального сиротства.

Елена Минакова, и.о. главного врача специализированного дома ребенка: «Такие мероприятия позволяют либо укрепиться в своем решении, либо, наоборот, оно появится. Конечно, не у всех появится желание брать детей в семью, может быть, кто-то решит оказать какую-либо помощь, можно даже просто приходить и играть с детьми, гулять, а потом со временем это перерастет и в более серьезное решение взять ребенка в семью».

Обсудили на встрече и тему профилактики абортов, а также попробовали ответить на вопрос - почему женщина, которая девять месяцев носила под сердцем ребенка, вдруг понимает, что он ей не нужен?

На встрече подчеркнули, что решение взять ребенка в семью - шаг ответственный, но если есть уверенность, что задача по плечу, если чувствуете, что сможете изменить жизнь хотя бы одного малыша к лучшему и подарить ему полноценное детство, то откладывать не стоит. Специалисты управления социальной поддержки населения помогут и найти своего ребенка, и оформить документы.

Алла Шайкина, замначальника управления социальной поддержки населения: «В рамках этого проекта у нас на центральной площади у входа в Городской парк были размещены фотографии семей - не просто многодетных, а приемных семей, которые взяли в свою семью не одного ребенка , а несколько».

Как отметили в отделе опеки и попечительства, ежемесячно на содержание несовершеннолетнего выплачивается пособие в размере около 6,5 тысяч рублей, оно каждый год индексируется. Кроме того, при передаче ребенка на воспитание в семью выплачивается единовременное пособие в размере 17 тысяч.


Юлия Опанасюк
4 марта 2020 года
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