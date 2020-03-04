Нейрохирурги Орловской областной клинической больницы вновь вернулись к малотравматичным эндоскопическим операциям

Возобновление таких операций после значительного перерыва стало возможным благодаря техническому обновлению. Куплена и уже используется современная нейрохирургическая стойка немецкого производства и эндоскопы.



Юрий Серегин, заведующий нейрохирургическим отделением ООКБ: «В нашем отделении с начала года выполнены шесть операций: четыре операции на позвоночнике - это удаление межпозвоночных грыж и две операции на головном мозге - удалили пациенту внутримозговую гематому и прооперировали больную с окклюзионной гидроцефалией. Все пациенты выписаны».





Елена Литинская

4 марта 2020 года



