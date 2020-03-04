В Орле миграционная служба искала нарушителей среди студентов-иностранцев

Совместно с бойцами Росгвардии и оперативниками ФСБ был проведен масштабный рейд.

Стражи порядка отправились в одно из общежитий, где среди проживающих преобладают студенты-иностранцы. Нарушителей долго искать не пришлось. Необходимые для мигрантов документы оказались не у всех. В ходе рейда также выяснилось, что режима проживания многие студенты-мигранты не придерживаются.

Нарушителей режима пребывания на российской территории собрали в актовом зале и холле общежития. Штрафников оказалось столько, что полицейским пришлось привлекать дополнительный транспорт, чтобы доставить провинившихся в миграционную службу для дальнейшего разбирательства.

Наталия Балашова, начальник управления по вопросам миграции УМВД России по Орловской области: «Орловская область представлена, в основном, трудовыми мигрантами и мигрантами-студентами. И сегодняшнее мероприятие как раз было направлено на выявление административных правонарушений или преступлений в сфере миграции иностранными студентами. Сегодня для оформления административных протоколов мы доставили боле 200 человек».

Работая с нарушителями, а это, в основном, жители постсоветской Азии, полицейские пришли к выводу: правовые отношения студентов-иностранцев с российским миграционным законодательством вузом никак не контролируются - об этом говорят и характер, и количество нарушений.