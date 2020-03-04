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Орловский краевед Антонина Петрова отметила 90-летие

Антонина Николаевна Петрова - педагог, неутомимый краевед и патриот. Это благодаря ее стараниям мы знаем имена героев, похороненных в сквере Танкистов. Сегодня ей исполнилось 90 лет.


Антонина Николаевна Петрова помнит, как началась война и пришел враг, как освобождали и восстанавливали Орел. А еще она помнит до мелочей, как собирала по крупицам истории героев-танкистов, погибших за ее родной город. Сначала со студентами, потом со школьниками Антонина Николаевна восстанавливала историческую правду сражений за Орел и летопись родного края. 
 
45 лет Антонина Николаевна отдала центру детско-юношеского технического творчества, туризма и экскурсий. Она вырастила не одно поколение туристов, патриотов и краеведов. Многие воспитанники пошли по ее стопам и тоже стали педагогами. 
 
Сегодня Антонине Николаевне Петровой исполнилось 90. Такие даты отмечают с родными и близкими. Центр детского и юношеского технического творчества, туризма и экскурсий - ее родной дом, и здесь она всем родная. Поэтому поздравляли юбиляршу от всей души и те, кто с ней работал, кто ходил в походы, и те, кто продолжает ее дело. Да и сама она хоть сейчас отправилась бы в путь, если бы годы позволили.
 
Антонина Петрова, педагог, краевед: «Если вернуться назад, то я обязательно продолжила бы ту работу, которой я занималась».



Оксана Гранн
4 марта 2020 года
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