Шутки наказуемы

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Шутки наказуемыС начала этого года на Орловщине зарегистрировано 3 ложных вызова на пульт 112, - сообщили в региональном главке МЧС. По всем фактам проводятся проверки.
В двух случаях ложных сообщений, зарегистрированных в Болховском районе, материалы проверок переданы в следственные органы. Личности правонарушителей устанавливаются.
А вот личность злоумышленника еще по одному ложному звонку уже установлена. Им оказался житель Покровского района.
В МЧС напоминают: за подобные вызовы спецслужб может быть наложен штраф, а также законом предусматриваются уголовная ответственность.
Надежда Невматулина
5 марта 2020 года