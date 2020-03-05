Шутки наказуемы

С начала этого года на Орловщине зарегистрировано 3 ложных вызова на пульт 112, - сообщили в региональном главке МЧС. По всем фактам проводятся проверки.

В двух случаях ложных сообщений, зарегистрированных в Болховском районе, материалы проверок переданы в следственные органы. Личности правонарушителей устанавливаются.

А вот личность злоумышленника еще по одному ложному звонку уже установлена. Им оказался житель Покровского района.

В МЧС напоминают: за подобные вызовы спецслужб может быть наложен штраф, а также законом предусматриваются уголовная ответственность.