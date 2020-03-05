Сегодня в Орле пройдет очный этап областного конкурса «Моя бабушка - волонтёр!» Участницам предстоит показать «визитку», решить различные задачи, а еще рассказать о ценностях «серебряного» добровольчества.





Организаторы говорят: конкурс направлен на популяризацию активного долголетия и на раскрытие творческого и интеллектуального потенциала старшего поколения. Те бабушки, которые оказались во втором туре, уже прошли обучение и сегодня покажут свои таланты.





Надежда Невматулина

5 марта 2020 года



