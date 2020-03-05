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Монастырь во имя святой блаженной Ксении Петербургской отмечает десятилетие
Сегодня 10 лет исполняется с того дня, как на карте России появился первый монастырь во имя святой блаженной Ксении Петербургской. Он расположен в селе Долбенкино Дмитровском районе Орловской области.
Деревянная церковь в этом месте появилась еще в 17 веке. Храм разрушали и отстраивали заново. В советское время здание определили под зернохранилище.
Отстраиваться храм начал только в 1989 году на средства прихожан и благотворителей. С 2002 года в бывшем имении князя Романова начинает отстраиваться новая обитель благодаря стараниям настоятельницы монастыря матушки Ксении. И сегодня к святым источникам обители съезжаются паломники со всей страны.
«Обитель милосердия». Ч1, Ч.2.
Надежда Невматулина
5 марта 2020 года