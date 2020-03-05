Монастырь во имя святой блаженной Ксении Петербургской отмечает десятилетие

Сегодня 10 лет исполняется с того дня, как на карте России появился первый монастырь во имя святой блаженной Ксении Петербургской. Он расположен в селе Долбенкино Дмитровском районе Орловской области.

Деревянная церковь в этом месте появилась еще в 17 веке. Храм разрушали и отстраивали заново. В советское время здание определили под зернохранилище.