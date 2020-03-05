Сегодня в Орле вспомнят заслуженного тренера по боксу Николая Плахова Торжественное открытие турнира его памяти состоится в 15 часов.





Больше 40 лет Николай Плахов был олицетворением бокса в нашем регионе. Ежегодно кроме местных спортсменов и боксеров из регионов России на памятный турнир приезжают гости из ближнего зарубежья.



Соревновательные дни пройдут 6 и 7 марта. Победителей и призеров в каждой весовой категории наградят медалями и грамотами. Также определят «Лучшего боксера» и «Лучшего судью», наградят спортсменов и ценными призами «За волю к победе» и «За лучшую технику».





Надежда Невматулина

5 марта 2020 года



