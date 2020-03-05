В поселке Покровское не разъехались два авто ДТП произошло 4 марта в 21:44.





В поселке Покровское на ул. Ленина у дома № 12. Произошло столкновение автомобилей ГАЗель и «Опель Астра». На месте ДТП работали пожарные 30 ПСЧ.



Обошлось без пострадавших.





Орловское Информбюро

5 марта 2020 года



