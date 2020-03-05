В региональном СКР завершено расследование дела директора «Орёлгортеплоэнерго» Владимира Дорофеева обвиняют в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере.





По версии следствия, обвиняемый с февраля 2016 года по сентябрь 2017 года использовал свою должность и оформлял личные поездки как служебные командировки. Таким образом в результате незаконных действий Дорофеева «Орелгортеплоэнерго» был причинен ущерб на сумму более 4,5 миллионов рублей. Обвиняемому грозит до 10 лет лишения свободы.





Надежда Невматулина

5 марта 2020 года



