Между правительством Орловской области и «Щелково Агрохим» подписано соглашение о реализации инвестиционного проекта

Общая сумма инвестиций на пять лет составит 500 млн рублей. Основная цель соглашения - создание в регионе современной селекционно-семеноводческой базы для технического обеспечения селекционных программ.



Подписание состоялось на совещании по подготовке к весенне-полевым работам. Глава региона Андрей Клычков отметил, что среди важнейших задач развития АПК - выход на внешние рынки, внедрение в практику передовых технологий, расширение площадей, засеянных высококачественным семенным материалом.



В завершении совещания лучших представителей агропромышленного комплекса отметили почетными наградами и благодарностями.





Мария Семак

5 марта 2020 года



