5 марта Всероссийское движение ЮИД отметит 47-й день рождения Сегодня в Орле насчитывается 40 отрядов юных инспекторов движения.





Юные инспекторы не только изучают правила дорожного движения сами, но и пропагандируют безопасное поведение на дороге среди сверстников.



На награждение в Заводской Дом творчества инспекторы ГИБДД пригласили тех ребят, кто занял призовые места в профильных конкурсах «Знатоки ПДД», «Давай дружить, дорога!» и «Эрудиты АБЦ».





Иван Суверин

5 марта 2020 года



