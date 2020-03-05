Роспотребнадзор: заболеваемость ОРВИ пошла на спад С 24 февраля по 1 марта уровень заболеваемости острыми респираторными инфекциями и гриппом ниже уровня заболеваемости предыдущей недели на 21,6%. Однако все еще регистрируются случаи гриппа А (H1N1)2009 и гриппа В.





Всего за этот период в Орловской области зарегистрировано 5 099 случаев заболеваний гриппом и ОРВИ. Дети в возрасте до 14 лет составили 56,9% от общего числа заболевших.



В сравнении с предыдущей неделей отмечается снижение заболеваемости среди всех возрастных групп населения области. Недельные эпидемические пороги заболеваемости превышены среди совокупного населения области и среди взрослого населения.



Уровень госпитализации по поводу ОРВИ остается низким и составляет 2,6% от числа обратившихся за медицинской помощью, сообщает региональный Роспотребнадзор.





Орловское Информбюро

5 марта 2020 года



