Андрей Клычков продолжает информировать орловцев о ремонте моста Дружбы

Накануне глава региона в соцсети рассказал о результатах собственного мониторинга:



«Продолжаю мониторить и информировать вас о ходе реконструкции моста Дружбы. На сегодняшний момент демонтированы все тротуарные плиты, заменены 80% железобетонных балок пролетных строений. На 70% сделан новый тротуар на подходе к мосту. Полностью укреплена насыпь конуса крайней опоры №8.



До конца марта подрядчик планирует заменить все железобетонные балки пролетных строений, установить 100% опор освещения на одной стороне, завершить устройство нового тротуара на подходе к мосту.



Большие задачи поставлены и на апрель. В целом работы идут по плану и даже с некоторым опережением».



В связи с тем, что он-лайн трансляция ремонтных работ на мосту Дружбы невозможна, губернатор решил взять на себя информирование горожан о ходе ремонта.













Орловское Информбюро

5 марта 2020 года



