Минтруд разъяснил порядок ежемесячной выплаты на первого ребенка

При расчете среднедушевого дохода семьи для назначения ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка, предусмотренной Федеральным законом «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей» после истечения годичного и двухгодичного срока ее осуществления, размер ранее назначенной ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка не учитывается в доход семьи.



Таким образом, пособия на первого ребенка, полученные в предыдущем году, не учитываются в доходе семьи при обращении за выплатами на следующий год.



Напомним, с 1 января 2020 года право на ежемесячную выплату на первого ребенка имеют семьи, в которых среднедушевой доход не превышает двух прожиточных минимумов.



Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка назначается до достижения им 3-летнего возраста.



Размер ежемесячной выплаты в 2020 году в Орловской области составляет 10 316 рублей.



Заявление о назначении ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка подается в учреждение социальной защиты населения по месту жительства (пребывания) или фактического проживания либо через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.





Орловское Информбюро

5 марта 2020 года



