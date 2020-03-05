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В Орловской области названы победители конкурса «Лучший проект года»

Конкурс по проектной деятельности проводится второй год подряд.


В этот раз были получены 28 заявок из профильных Департаментов, подведомственных им учреждений, органов местного самоуправления Орловской области.

В основной номинации конкурса лучшим был признан проект «Формирование комфортной городской среды», реализованный Департаментом строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области.

Победителями в специальных номинациях стали проекты, направленные на благоустройство территорий в городском поселении Знаменка и отдельных сельских поселениях Орловского района, проект, предусматривающий развитие сферы культуры в Кромском районе, проект по созданию новых предприятий в муниципальных образованиях Орловской области «Про100 бизнес».

Кроме того, проводилась оценка муниципальных образований, которые успешно внедрили наибольшее количество муниципальных проектов, направленных на достижение национальных целей. Победителем в этой номинации стал Ливенский район. В 2019 году на его территории были реализованы 8 муниципальных практик в рамках национальных проектов «Образование», «Культура», «Жилье и городская среда». Данные практики направлены на развитие дополнительного образования детей, обновление спортивных залов и площадок для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, благоустройство общественных пространств и дворовых территорий, а также проведение реконструкции сельского дома культуры, сообщает информационный портал Орловской области.


Орловское Информбюро
5 марта 2020 года
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