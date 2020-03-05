Безлимитные проездные - вернули Как сообщают в правительстве Орловской области, с 1 апреля отменят ограничение на количество поездок в общественном транспорте по социальному проездному для льготных категорий граждан.





Соответствующее постановление уже подписано. Напомним, лимит по проездному был введен в 2018 году. В апреле прошлого года лимит в летний период был увеличен с 60 до 90 поездок в месяц. Осенью и зимой составлял 70 поездок. Однако этого количества людям не хватает. Теперь льготникам вернули право на неограниченное число поездок.



Как пояснил глава региона, с 15 марта появится возможность пополнить проездной и получить доступ к безлимитным поездкам.







Мария Семак

5 марта 2020 года



