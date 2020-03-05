В Орле прошел конкурс красоты «Золушка единой страны» Участницы - девушки с ограниченными возможностями здоровья.





Этот конкурс в нашем регионе проходит уже во второй раз. Девушкам предстояло продемонстрировать красоту, ум, артистичные навыки в четырех испытаниях. Это «визитка», творческий конкурс (здесь, конечно, не обошлось без рукоделия, танцев, вокала и даже театрализованного мастерства). Затем красавицам было предложено порассуждать на тему «Что такое счастье». А в завершении участницы на суд жюри представили свои кулинарные изыски.



В итоге - корона Золушки в этом году досталась Аните Москальчук. Её в столь ответственный день в зале поддерживали любимый муж, мама и верный друг - собака-поводырь Эшли.





Юлия Опанасюк

5 марта 2020 года



