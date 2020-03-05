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В Орле прошел конкурс красоты «Золушка единой страны»

Участницы - девушки с ограниченными возможностями здоровья.


Этот конкурс в нашем регионе проходит уже во второй раз. Девушкам предстояло продемонстрировать красоту, ум, артистичные навыки в четырех испытаниях. Это «визитка», творческий конкурс (здесь, конечно, не обошлось без рукоделия, танцев, вокала и даже театрализованного мастерства). Затем красавицам было предложено порассуждать на тему «Что такое счастье». А в завершении участницы на суд жюри представили свои кулинарные изыски.

В итоге - корона Золушки в этом году досталась Аните Москальчук. Её в столь ответственный день в зале поддерживали любимый муж, мама и верный друг - собака-поводырь Эшли.


Юлия Опанасюк
5 марта 2020 года
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