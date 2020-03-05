четверг 5.03.2020 16:08:00 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС




Голос фронта
Дети войны
Полевая Почта
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События Недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Аграрный вопрос
От первого лица
Контакт
Передачи Радио России. Орёл
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты

В Орле не хватает остановочных павильонов

Жители микрорайона Зареченский ждут транспорт под открытым небом. Остановочных павильонов там нет. Да и в целом по областном центру ощущается нехватка оборудованных остановок. На проблему обратили внимание активисты Общероссийского Народного фронта.


И в снег, и в дождь, и под палящими лучами солнца ждут трамвая жители Грузовой улицы. Единственный здесь остановочный павильон изжил себя и стал небезопасен - его демонтировали. Но пассажиры обратились к активистам Общероссийского Народного фронта с просьбой вновь благоустроить остановку.

Ирина Патронова, сопредседатель регионального штаба ОНФ в Орловской области: «Необходимость остановочного павильона все равно осталась. Это нужно не только для комфорта, но также на остановочном павильоне должно быть расписание транспорта, которого сейчас жители лишены».

Лишены остановок и жители микрорайона Зареченского. Там нет вообще ни одного остановочного павильона, а знаки о том, что есть места, где может остановиться маршрутка, появились совсем недавно.

Рассчитывать на скорое появление остановочных павильонов не стоит, - говорят в городской администрации. Стоимость одного павильона чуть более семисот тысяч рублей. В сумму входит проектно-сметная документация, госэкспертиза, оборудование заездного кармана.

Что касается жителей Грузовой, то им осталось лишь чуть-чуть подождать.

Евгений Гришин, замглавы администрации г.Орла, начальник управления городского хозяйства и транспорта: «Мы планируем ремонт улицы Старо-Московской и, соответственно, по данной программе мы установим остановку на улице Грузовой, вернем ее на прежнее место, но уже с соответствующими требованиями, которые предъявляются к остановкам».

Работы стартуют с 1 мая.

Всего же в городе около шестисот остановок. Необходимо сделать еще 50. В денежном эквиваленте - 35 миллионов рублей. Но кредиторская задолженность Орла не позволит потратить ни копейки.


Анна Вайсергисер
5 марта 2020 года
© 2002−2020 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.