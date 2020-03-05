В Орле не хватает остановочных павильонов Жители микрорайона Зареченский ждут транспорт под открытым небом. Остановочных павильонов там нет. Да и в целом по областном центру ощущается нехватка оборудованных остановок. На проблему обратили внимание активисты Общероссийского Народного фронта.





И в снег, и в дождь, и под палящими лучами солнца ждут трамвая жители Грузовой улицы. Единственный здесь остановочный павильон изжил себя и стал небезопасен - его демонтировали. Но пассажиры обратились к активистам Общероссийского Народного фронта с просьбой вновь благоустроить остановку.



Ирина Патронова, сопредседатель регионального штаба ОНФ в Орловской области: «Необходимость остановочного павильона все равно осталась. Это нужно не только для комфорта, но также на остановочном павильоне должно быть расписание транспорта, которого сейчас жители лишены».

Лишены остановок и жители микрорайона Зареченского. Там нет вообще ни одного остановочного павильона, а знаки о том, что есть места, где может остановиться маршрутка, появились совсем недавно.



Рассчитывать на скорое появление остановочных павильонов не стоит, - говорят в городской администрации. Стоимость одного павильона чуть более семисот тысяч рублей. В сумму входит проектно-сметная документация, госэкспертиза, оборудование заездного кармана.



Что касается жителей Грузовой, то им осталось лишь чуть-чуть подождать.



Евгений Гришин, замглавы администрации г.Орла, начальник управления городского хозяйства и транспорта: «Мы планируем ремонт улицы Старо-Московской и, соответственно, по данной программе мы установим остановку на улице Грузовой, вернем ее на прежнее место, но уже с соответствующими требованиями, которые предъявляются к остановкам».

Работы стартуют с 1 мая.



Всего же в городе около шестисот остановок. Необходимо сделать еще 50. В денежном эквиваленте - 35 миллионов рублей. Но кредиторская задолженность Орла не позволит потратить ни копейки.





Анна Вайсергисер

5 марта 2020 года



