Паводок на Орловщине в этом году маловероятен К таким выводам пришла сегодня областная комиссия по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.





На повестке дня уже появляются новые сезонные риски, в их числе - возгорание усохшей травяной растительности. Тем не менее, губернатор области, заслушав прогноз Орелгидромета, попросил экстренные службы региона сохранить в готовности силы и ресурсы, аккумулированные в предпаводковый период на тот случай, если погода преподнесет новые сюрпризы.





Иван Суверин

5 марта 2020 года



