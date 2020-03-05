К марафону «Добрые руки» присоединился Владислав Туйнов Марафон организован в поддержку работы орловской выездной бригады паллиативной помощи. Эта служба оказывает медицинскую и психологическую помощь онкологическим больным и их родственникам бесплатно.





К марафону присоединился орловский спортсмен, чемпион мира по кикбоксингу Владислав Туйнов. Он посетил пациентов паллиативного отделения Плещеевской больницы. Пришел не с пустыми руками. Кроме того, оказал спонсорскую помощь и передал реабилитационное оборудование подопечным регионального Фонда социальной поддержки населения.



Владислав Туйнов, чемпион мира по кикбоксингу: «Мы не можем вылечить всех, но это не говорит о том, что мы не должны помогать другим. В моей профессиональной карьере было достаточно много красивых и интересных побед, и это приглашение позволит мне добиться еще одной важной победы для себя».

Напомним, работу выездной паллиативной бригады организовал региональный Фонд социальной поддержки населения - на средства президентского гранта и пожертвования общественности. Бригада приступила к работе в декабре 2017 года. Медицинская и психологическая помощь оказывается бесплатно. Сейчас на патронаже службы находится 64 пациента. Ведется активная работа по строительству первого хосписа в регионе.





Мария Семак

5 марта 2020 года



