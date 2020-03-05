Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:25 на телеканале «Россия».





- Льготу вернули. С 1 апреля количество поездок по социальному проездному вновь будет неограниченным. Соответствующее постановление принял губернатор области.



- Ожидание под открытым небом. В Орле не хватает остановочных павильонов.



- ОРВИ и грипп - отступили. Роспотребнадзор отмечает снижение количества заболеваний в регионе.



- В Орле выбрали «Золушку единой страны». Так называется конкурс красоты среди девушек с ограниченными физическими возможностями.



СМОТРЕТЬ ВЫПУСК







Вести-Орёл

5 марта 2020 года



