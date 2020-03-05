Андрей Клычков вручил государственные награды заслуженным орловчанкам Торжество прошло сегодня в Круглом зале областной администрации.





Почетные звания «Заслуженный врач РФ» присвоено заведующей отделением Ливенской центральной районной больницы Ольге Лутовой, «Заслуженный работник сельского хозяйства РФ» − агроному АО «Агрофирма Мценская» Валентине Николахиной и оператору животноводческого комплекса АО «Агрофирма Мценская» Светлане Павловой. Звание «Почетный работник культуры Орловской области» присвоено главному хранителю фондов Орловского музея изобразительных искусств Елене Мережкиной и преподавателю Змиевской детской школы искусств Антонине Найденовой.



Благодарность Министра культуры РФ объявлена заведующей отделением социальной реабилитации и активного долголетия граждан пожилого возраста Комплексного центра социального обслуживания населения Орловского района Галине Гольцовой. Благодарность Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ объявлена начальнику отдела социальной поддержки граждан управления социальной поддержки населения, физической культуры и спорта администрации города Орла Ирине Ковалевой.



Юбилейный знак «80 лет Орловской области» вручили руководителю секретариата – первому помощнику губернатора и председателя правительства Орловской области Галине Глушенковой, сообщает информационный портал Орловской области.





Орловское Информбюро

5 марта 2020 года



