Возбуждено уголовное дело в отношении бывшей сотрудницы прокуратуры Орловской области По статье - мошенничество.





Сообщения об этом появились и на сайте регионального следственного комитета и на сайте прокуратуры.



Женщина была хорошо известна общественности, представляя гособвинение по ряду громких уголовных дел. Согласно материалам дела, подозреваемая в течение года, злоупотребляя доверием ряда знакомых, взяла у них в долг крупные суммы денег, заведомо не имея возможности исполнить финансовые обязательства. Потерпевшим причинен ущерб, превышающий 5 миллионов рублей. В настоящее время ведется следствие.





Иван Суверин

5 марта 2020 года



