Сегодня исполнилось 125 лет со дня смерти Николая Лескова По давней традиции в этот день в Орле обязательно проводятся Лесковские чтения.





В этом году программа включила в себя восемь докладов краеведов, научных сотрудников, исследователей творчества классика. Открыла чтения заведующая Домом-музем писателя Ольга Аракчеева. Она рассказала о путешествии Лескова в Краков и о том, как он описывал этот город в путевых заметках и письмах к друзьям.



Для участия в Лесковских чтениях приехали и гости из столицы. Одна из них - кандидат филологических наук Майя Кучерская. Она - автор биографии Лескова, рукопись которой на днях было отдано в издательство. Книга выйдет в новой знаменитой серии «Жизнь замечательных людей».



Майя Кучерская, кандидат филологических наук (г. Москва): «Сюда я приехала, чтобы еще немного напитаться атмосферой, воздухом и знаниями, потому что я знаю, что все сотрудники музея раскапывают такие неочевидные факты, вот я приехала за ними и еще надеюсь успеть вставить их в финальный вариант своего текста».

Вдохновенный и уникальный орловский краевед Елена Ашихмина подготовила для слушателей рассказ о друге и однокласснике Лескова - Викторе Якушкине. Все темы докладов - новые, с интересными фактами из жизни Николая Семеновича. Несмотря на то, что музей писателя все еще находится на ремонте, его сотрудники по-прежнему ведут изыскания по лесковской теме в самых разных направлениях.





Эва Стасюлевич

5 марта 2020 года



