Баскетболисты ОГУ вышли в «Финал восьми» студенческой лиги ВТБ

Путевку в Краснодар, где состоятся матчи лучших студенческих команд России, орловцы оспаривали со студентами Кировского госуниверситета. Для определения победителя понадобилось три матча. Первые игры прошли на выезде, в них орловские и кировские студенты поделили очки. Понадобился третий матч. Итог встречи – 81:72 в пользу нашей команды.





Мария Семак

5 марта 2020 года



