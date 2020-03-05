Одним из важнейших направлений нацпроекта «Здравоохранение» стала борьба с сердечнососудистыми заболеваниями Цель - снижение смертности. В Орловской области уже есть результаты.





Одна из главных задач регионального сосудистого центра - оказывать высокотехнологичную помощь больным. С недавних пор возможности расширились. Оборудована новая современная операционная. Европейский стандарт. Там выполняются эндоваскулярные вмешательства, такие как коронарография или стентирование. Ангиокомплекс работает всего месяц, но здесь уже выполнено более 80 диагностических и более 30 лечебных операций. Комплекс оснащен уникальной кардиологической системой, которая моментально реагирует на минимальные осложнения при операции и имеет низкую рентгеновскую нагрузку, что хорошо и для пациента и для врача. Новая техника значительно расширила возможности хирургов. Например, есть возможность 3D реконструкции сосудов, которая раньше была доступна только при исследовании КТ. Алексей Середицкий, зав. отделением РХМДЛ Орловской областной клинической больницы: «Ангиокомплекс позволяет получить более качественную картинку изображения, что очень важно при операциях, например, на сосудах головного мозга, когда мы оперируем на артериях очень малого калибра, и калибр этих артерий не превышает миллиметра». Новый аппарат УЗИ способствует раннему выявлению сосудистых патологий. На нем врачи начали работать с нового года. Это универсальная ультразвуковая система, которая, по мнению медиков, может все. Закуплено также современное диагностическое и реабилитационное оборудование и в первичные сосудистые центры. При необходимости пациентов из глубинки сразу доставляют в областную больницу. И впервые за многие годы в регионе снизилась смертность от сердечнососудистых заболеваний. Иван Залогин, руководитель департамента здравоохранения Орловской области: «У нас на 200 человек меньше умерло от сердечнососудистых болезней, в том числе благодаря национальному проекту, потому что, помимо поступления нового оборудования, закупки новых современных стентов, в том числе и с лекарственными препаратами, здесь был принят ряд шагов по маршрутизации - больные с определенными состояниями, минуя ЦРБ, напрямую поступают в областную клиническую больницу». Борьба с сердечнососудистыми заболеваниями в регионе будет продолжаться и в этом году. Уже выделено 120 миллионов рублей. Будут куплены компьютерные томографы в Ливенскую и Мценскую ЦРБ и в больницу имени Семашко в Орле. И есть надежда на то, что статистика продолжит улучшаться.





Елена Литинская

5 марта 2020 года



