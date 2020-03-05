Коротко о главном

«Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».

- Подозревается в мошенничестве. Уголовное дело возбуждено в отношении бывшей сотрудницы прокуратуры. Ведется следствие.





- Количество поездок будет не ограниченно. С 1 апреля будет возвращен механизм льготного обеспечения по проездным билетам. Изменится и срок, отведенный на пополнение проездного.





- На уровне лучших стандартов. В орловской областной клинической больнице появилось новое оборудование.





- Сегодня со сцены областного театра звучали комплименты в адрес прекрасной половины человечества - глава региона поздравил женщин с наступающим праздником.