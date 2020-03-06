В праздничные дни изменится расписание пригородных электричек Орловско-Курского региона

Изменения будут действовать 8 и 9 марта.

7 марта поезда будут следовать по расписанию субботы.

Поезда, курсирующие между станциями Льгов и Арбузово, 9 марта будут выведены из расписания. Так же в этот день не будут выполнять рейсы электрички сообщением Курск - Кшень и Кшень - Ливны.

А пригородные поезда сообщением Курск - Колпна 9 марта отправятся по расписанию, а 8 марта ходить не будут.