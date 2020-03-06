В праздничные дни изменится расписание пригородных электричек Орловско-Курского региона

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В праздничные дни изменится расписание пригородных электричек Орловско-Курского регионаИзменения будут действовать 8 и 9 марта.
7 марта поезда будут следовать по расписанию субботы.
Поезда, курсирующие между станциями Льгов и Арбузово, 9 марта будут выведены из расписания. Так же в этот день не будут выполнять рейсы электрички сообщением Курск - Кшень и Кшень - Ливны.
А пригородные поезда сообщением Курск - Колпна 9 марта отправятся по расписанию, а 8 марта ходить не будут.
Надежда Невматулина
6 марта 2020 года