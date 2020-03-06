В Орловскую область вернулись с юга дикие гуси На месяц раньше срока.





официальном аккаунте в соцсетях национального парка «Орловское Полесье» появилась съемка с высоты птичьего полета. Специалисты говорят: обычно пролет диких гусей приходится на конец марта - начало апреля. Но в этом году из-за аномально теплой зимы сезон миграции у птиц начался раньше. Путь гусей ежегодно составляет десятки тысяч километров.





Надежда Невматулина

6 марта 2020 года



