До конца сезона Ночной хоккейной лиги осталось две недели Сегодня на корте Ледовой арены в микрорайоне «Зареченский» встретятся команды дивизиона «Любитель 40+».





В 22:30 на лед выйдут «Штурм» и «Долгое».



7 марта в этом же дивизионе встретятся «СЛАМС» и «Ливгидромаш». Начало матча в 13:00. А в 21:00 встречу проведут команды дивизиона «18+ Лига надежды» - «Легион» и «Ледовая арена».





Мария Семак

6 марта 2020 года



