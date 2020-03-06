Орловские волейболисты продолжат борьбу в финале Б Команда «Орел» отправится на игры в Острогожск. Там состоятся три матча Первой лиги.





Наша команда продолжает борьбу в финале Б (матчи за 7-9 места). Первый раунд соревнований состоялся в Вологде, там наши волейболисты набрали три очка, обыграв волжский «Витязь». Третий раунд финала Б состоится в апреле в Орле, сообщает «Орелспорт».





Орловское Информбюро

6 марта 2020 года



