В Свердловском районе в ДТП погибли два человека Авария произошла вечером 5 марта на автодороге «Орел-Тамбов».





Сообщение о ДТП поступило в службу спасения в 19:19. На 24 км автодороги «Орел-Тамбов» в Свердловском районе Орловской области около поселка Гагаринка произошло столкновение легкового автомобиля ВАЗ и автофургона «Вольво». В результате аварии погибли два человека и один пострадал.



На месте ДТП работали пожарные и техногенная группа поисково-спасательной службы.





















Иван Суверин

5 марта 2020 года



