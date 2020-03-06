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Стали известны подробности смертельного ДТП в Свердловском районе

Авария произошла накануне вечером на трассе Орел - Тамбов.


Дорогу не поделили грузовая иномарка и «Лада» 12-й модели. На месте аварии работали сотрудники МЧС. В результате аварийно-спасательных работ оставшаяся в живых пострадавшая была передана медикам, а двое погибших – полицейским.

Как сообщили в ГИБДД, автомобиль «Вольво» с полуприцепом двигался по автодороге Орел - Тамбов со стороны Ливен. Во встречном направлении по своей полосе движения двигался легковой автомобиль ВАЗ-2112. По неустановленным пока причинам ВАЗ допустил выезд на полосу встречного движения, где произошло столкновение с прицепом фуры. В результате столкновения водитель и пассажир заднего сидения легкового автомобиля погибли на месте ДТП. Еще один пассажир - женщина, которая находилась на переднем сидении, получила телесные повреждения.

По словам водителя грузовика «Вольво», на возникшую опасность он успел среагировать маневром и торможением и смог увести от столкновения свой автотягач. А вот громоздкий прицеп попал под удар.

Инспекторам пришлось ограничить движение по федеральной трассе: встречный транспорт поочередно пропускали по одной из полос. На место происшествия прибыли следователи и эксперты. Вот только уголовное дело едва ли станет итогом их изысканий. Ведь вероятный подозреваемый погиб в ДТП.

Водитель «Лады»! отвлекся от управления, уснул или был нетрезв - пока полицейские рассматривают все три версии. Какая из них верная, покажет следствие.


Иван Суверин
6 марта 2020 года
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