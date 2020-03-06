Водитель погиб при столкновении с припаркованным грузовиком ДТП произошло 5 марта в 19:25.





62-летний водитель, управлял автомобилем ВАЗ-2107, следовал по автодороге Ливны - Русский Брод - Верховье». В районе 23 км допустил наезд на стоящий автомобиль NEFAZ. В результате ДТП водитель ВАЗа скончался на месте ДТП от полученных травм. Пассажир автомобиля NEFAZ, который в момент ДТП осуществлял ремонт автомобиля, получил телесные повреждения.



За прошедшие сутки на территории Орловской области было зарегистрировано 16 ДТП, среди которых 2 ДТП с пострадавшими, в результате 2 человека получил травмы, 3 человека погибли.





Орловское Информбюро

6 марта 2020 года



