«Носи усы 60 +» Такое шуточное название для своего юбилейного вечера придумал заведующий кафедрой режиссуры, мастерства актера и экранных искусств орловского института культуры Валерий Иванов. Однако студенты и коллеги его ценят не только за чисто мужской атрибут красоты.





Его профессиональная карьера началась в 1978 году, когда студент культпросветучилища попал в Ивановский драматический театр. После армии поступил в Орловский филиал московского института культуры. По окончании работал в Орловском драмтеатре, затем учился в Высшей школе деятелей сценического искусства при московском ГИТИСе. В 1988-м Валерий Юрьевич вернулся в альма-матер, где уже больше 35 лет учит студентов режиссуре и актерскому мастерству.



Последние три с половиной года Иванов возглавляет кафедру режиссуры, мастерства актера и экранных искусств. Его ученики работают в театрах, снимаются в кино, преподают как в любительских актерских студиях, так и в колледжах и институтах культуры. И сегодня, наверняка, многие придут поздравить своего педагога, коллегу и товарища. Юбилейный вечер соберет их в 16 часов в институтском театре «Диагональ».





Татьяна Тимохина

6 марта 2020 года



