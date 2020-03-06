пятница 6.03.2020 12:14:46 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС




Голос фронта
Дети войны
Полевая Почта
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События Недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Аграрный вопрос
От первого лица
Контакт
Передачи Радио России. Орёл
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты

«Носи усы 60 +»

Такое шуточное название для своего юбилейного вечера придумал заведующий кафедрой режиссуры, мастерства актера и экранных искусств орловского института культуры Валерий Иванов. Однако студенты и коллеги его ценят не только за чисто мужской атрибут красоты.


Его профессиональная карьера началась в 1978 году, когда студент культпросветучилища попал в Ивановский драматический театр. После армии поступил в Орловский филиал московского института культуры. По окончании работал в Орловском драмтеатре, затем учился в Высшей школе деятелей сценического искусства при московском ГИТИСе. В 1988-м Валерий Юрьевич вернулся в альма-матер, где уже больше 35 лет учит студентов режиссуре и актерскому мастерству.

Последние три с половиной года Иванов возглавляет кафедру режиссуры, мастерства актера и экранных искусств. Его ученики работают в театрах, снимаются в кино, преподают как в любительских актерских студиях, так и в колледжах и институтах культуры. И сегодня, наверняка, многие придут поздравить своего педагога, коллегу и товарища. Юбилейный вечер соберет их в 16 часов в институтском театре «Диагональ».


Татьяна Тимохина
6 марта 2020 года
© 2002−2020 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.