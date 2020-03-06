В Орле прошла презентация седьмого выпуска «Вестника Орловского дома литераторов» Он посвящен творчеству молодых поэтов и прозаиков из Орла, Калуги, Курска, Брянска.





Молодежь все громче заявляет о себе на литературном поприще, и главный редактор «Вестника» Елена Машукова считает правильным, что весь выпуск отдан молодым.



Всего в сборнике оказались тридцать три молодых автора в возрасте от двадцати до тридцати пяти лет. Двадцать авторов это жители Орла и Орловской области. Среди наших земляков - Сергей Слесарев, Екатерина Белоножко, Алексей Сухинин, Ирина Беспалова и многие другие. Молодежь поздравили маститые орловские поэты и писатели, отметив, что некоторые новые имена, только появившиеся на литературном небосклоне, через несколько лет могут засиять на всю страну.





Эва Стасюлевич

6 марта 2020 года



