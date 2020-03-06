Сотрудники УМВД России по Орловской области поздравили прекрасных дам с наступающим праздником

Поздравления получили вдовы сотрудников, погибших при исполнении служебных обязанностей, женщины-ветераны органов внутренних дел и жены коллег, находящихся в длительных служебных командировках.



Особое внимание уделили тем, кто много лет отдал службе в милиции и полиции. Женщин-пенсионеров особенно порадовали не только принесенные гостями цветы и подарки, но и внимание, которое уделили им молодые коллеги и руководители территориальных органов и служб.



Предпраздничные мероприятия, проводимые орловской полицией в рамках акции МВД России «Восьмое марта в каждый дом», продолжаются. Впереди орловчанок ждут приятные сюрпризы от сотрудников Госавтоинспекции, сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области.





Орловское Информбюро

6 марта 2020 года



