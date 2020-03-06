В Орле разыскиваются очевидцы ДТП 3 марта в 20 часов 30 минут на Наугорском шоссе неизвестный автомобиль сбил девушку.





ДТП произошло в районе дома № 42 по Наугорскому шоссе на нерегулируемом пешеходном переходе. Автомобиль темного цвета совершил наезд на пешехода – 22-летнюю девушку, которая переходила проезжую часть. Пешеход получила травмы. Водитель оставил место происшествия.



Требуются очевидцы данного ДТП. Всех, кто располагает какими-либо сведениями или записью видеорегистратора, просят сообщить в ГИБДД по телефонам: 8(4862) 72-90-00 или 8(4862) 72-90-47.





Орловское Информбюро

6 марта 2020 года



